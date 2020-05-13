Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 20:27

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что Израиль лишь воображает, что ведет бои в Сирии, но и они безуспешны, и с их помощью он не добьется отступления Тегерана и его сторонников из страны.

"Израиль обманывает и себя, и свой народ, изображая некоторые детали (событий - ИФ) в Сирии как победу и говоря о том, что Иран покидает страну (Сирию - ИФ)", - цитирует журналист межарабского телеканала "аль-Джазира" слова Насраллы.

"Израиль все еще ведет бои в Сирии, но он проиграл в войне", - добавил лидер "Хезболлы".

Телеканал NBC News в свою очередь сообщает, что, по словам Насраллы, "Израиль вовлечен в фиктивные бои в Сирии, чтобы предотвратить военные присутствие Ирана, но... в Сирии нет никаких иранских вооруженных сил".

По данным телеканала, лидер движения также высмеял заявление министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о том, что иранские "советники" будут вытеснены из Сирии к концу 2020 года.

"Народ Израиля должен знать, что их власти врут им и что их руководители могут совершить глупость, которая может привести к полномасштабной войне", - подчеркнул Насралла.

Лидер "Хезболлы" добавил, что сейчас силы Израиля сосредоточены на нанесении ударов по объектам производства ракет в Сирии, так как видят в них потенциальную угрозу. Он также опроверг информацию о том, что израильские авианалеты подтолкнули "Хезболлу" или Иран покинуть Сирию.

Телеканал "аль-Арабийя" напоминает, что в апреле Беннетт заявил, что израильские военные работают над вытеснением Тегерана из Сирии.

Израиль периодически наносит удары с воздуха по целям в Сирии. Как правило, огонь ведётся по иранским военным инструкторам и по бойцам ливанской группировки "Хезболла".

Иран и "Хезболла" помогают Дамаску вести бои против вооруженной сирийской оппозиции и против экстремистов.

1ви ар

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