Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 18:00

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла призвал своих сторонников отказаться от участия в протестах против руководства Ливана и стремиться к диалогу, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Насралла подчеркнул, что протесты в Ливане стали политизированными и выразил обеспокоенность тем, что страна может вернуться в состояние гражданской войны, как это произошло с 1975 по 1990 гг.

По словам лидера "Хезболлы", протестующими манипулируют политические соперники, критикующие его движение. Также он обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы".

С речью Насралла выступил после того, как его сторонники приняли участие в стычках с протестующими в центре Бейрута.

Протесты в Ливане продолжаются уже девятый день на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране. Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.

В пятницу на фоне протестов в Ливане не работают банки, школы и университеты. Некоторые протестующие блокируют движение на крупных магистралях.

1мм эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!