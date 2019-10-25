Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла призвал своих сторонников отказаться от участия в протестах против руководства Ливана и стремиться к диалогу, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Насралла подчеркнул, что протесты в Ливане стали политизированными и выразил обеспокоенность тем, что страна может вернуться в состояние гражданской войны, как это произошло с 1975 по 1990 гг.
По словам лидера "Хезболлы", протестующими манипулируют политические соперники, критикующие его движение. Также он обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы".
С речью Насралла выступил после того, как его сторонники приняли участие в стычках с протестующими в центре Бейрута.
Протесты в Ливане продолжаются уже девятый день на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране. Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.
В пятницу на фоне протестов в Ливане не работают банки, школы и университеты. Некоторые протестующие блокируют движение на крупных магистралях.
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