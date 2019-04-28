Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 1:08

Мадрид. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер левой коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас сообщил действующему премьер-министру Испании Педро Санчесу, члену Испанской социалистической рабочей партии, о своем желании сформировать левое коалиционное правительство вместе с социалистами.

"Мы хотели бы лучшего результата, но и этого достаточно, чтобы остановить правых и сформировать левое коалиционное правительство", - заявил П.Иглесиас.

Он отметил, что переговоры о возможных соглашениях продлятся долго.

"Предстоит много работать. Надо будет проводить встречи и готовить программу правительства для того, чтобы было коалиционное правительство левых", - подчеркнул П.Иглесиас.

Он призвал П.Санчеса "не поддаваться оранжевому искушению", ссылаясь на возможное соглашение с либеральной Гражданской партией.

Согласно данным избирательной комиссии Испании, по итогам подсчета 79,29% голосов избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия получает 123 места в Конгрессе депутатов, правоцентристская Народная партия - 65 мест, либеральная Гражданская партия - 57 мест, левая коалиция Unidas Podemos - 42 места и ультраправая партия "Вокс" - 24 места.

Ввиду того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте, лидерам гонки - социалистам придется вести коалиционные переговоры.

Вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, является одной из основных интриг прошедшего голосования.

Наблюдатели полагают, что наиболее подходящей партией для формирования коалиции с социалистами является Народная партия, однако ее лидер Альберт Ривера пока отвергает какую-либо возможность такой коалиции.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

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