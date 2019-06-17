Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 19:01

Ле-Бурже. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Американская компания Air Lease Corporation (ALC) в ходе авиасалона в пригороде Парижа Ле-Бурже заключила соглашение о намерениях с европейским концерном Airbus.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, компания намерена купить у нее 50 самолетов A220-300, 27 сверхдальнемагистральных самолетов A321XLR, разработка которых была анонсирована в понедельник, а также 23 самолета A321neo.

Таким образом, общий портфель заказов ALC на самолёты Airbus увеличился до 387 самолетов, что делает компанию третьим по величине заказчиком самолетов Airbus среди лизинговых компаний.

Кроме того, авиакомпания Virgin Atlantic подписала твердый контракт на 14 самолётов A330-900 общей каталожной стоимостью $4,15 млрд, которые придут на замену имеющегося у компании парка А330. В настоящее время Virgin эксплуатирует 40 широкофюзеляжных самолетов Airbus и скоро получит первый из 12 заказанных А350-1000, отмечается в сообщении Airbus.

Акции Airbus в понедельник подскочили в цене на 2,1%. С начала года капитализация компании взлетела на 49%, до 95,2 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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