Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 10:13

Берлин. 3 января. ИНТЕРФАКС - Операция США по устранению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не способствует укреплению безопасности в мире, заявила государственный секретарь Франции по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Амели де Моншален.

"Мы проснулись в более опасном мире", - отметила она на радиостанции RTL radio.

Она указала, что операции, подобные проведенной США в Ираке, лишь вызывают рост напряженности.

В свою очередь Париж, по ее словам, добивается создания условий для установления мира или хотя бы стабильности во всех частях планеты.

"Наша роль состоит не в том, чтобы занимать чью-либо сторону, а чтобы говорить со всеми", - подчеркнула она, добавив, что президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре будет консультироваться с региональными игроками в связи с гибелью Сулеймани.

Ранее стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

1аю пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!