Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 16:27

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Ликвидация командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани создала угрозу для жизни американских граждан, так как Иран будет мстить, заявил бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл.

"Сулеймани был злым гением, у него на руках было немало американской крови. Без него мир стал лучше. Вопрос только в том, какую цену предстоит за это заплатить", - сказал он в субботу в эфире телеканала CBS.

"Для начала, результатом всего этого будут погибшие американцы, в том числе и гражданские лица", - предположил Морелл.

По его мнению, самыми опасными в этом плане для граждан США будут страны, в которых сильно иранское влияние: такие как Ливан, Бахрейн, Ирак.

Сулеймани погиб в результате авиаудара США близ международного аэропорта Багдада. Иранское руководство обещало отомстить за гибель генерала.

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