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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 11:11 05.07.2018 - 11:11

Вильнюс. 5 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва официально стала 36-ым членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В четверг в правительстве Франции были депонированы ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР, сообщила администрация президента.

Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила государственную награду за поддержку на пути к членству в этой организации главе ОЭСР Анхелу Гуррии, находящемуся в Вильнюсе.

По ее словам, Литва готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

В специально выпущенном экономическом обозрении ОЭСР отмечается, что, несмотря на то, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве членов этой организации, все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения по управлению вызовами старения населения и сокращения эмиграции.

Переговоры о членстве в этой организации Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года.

Ри пч

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