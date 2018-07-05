Литва вступила в ОЭСР
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Вильнюс. 5 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва официально стала 36-ым членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В четверг в правительстве Франции были депонированы ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР, сообщила администрация президента.
Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила государственную награду за поддержку на пути к членству в этой организации главе ОЭСР Анхелу Гуррии, находящемуся в Вильнюсе.
По ее словам, Литва готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.
В специально выпущенном экономическом обозрении ОЭСР отмечается, что, несмотря на то, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве членов этой организации, все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения по управлению вызовами старения населения и сокращения эмиграции.
Переговоры о членстве в этой организации Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года.
Ри пч
Интерфакс