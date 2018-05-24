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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:52 24.05.2018 - 14:52

Вильнюс. 24 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва допускает возможность обжалования решения Еврокомиссии (ЕК) не наказывать "Газпром" (MOEX: GAZP) штрафом.

"Как я упоминал на встрече с комиссаром (ответственным за вопросы конкуренции членом ЕК Маргрете Вестагер - BNS), эти решения должны приниматься одинаково, следуя аналогии. Жаль, что принято такое решение, но все же, скажем, что это шаг вперед, поскольку та компания ("Газпром" - BNS) обязана будет функционировать на рынке прозрачно, согласно принятым правилам - хотя бы в этом плюс. (. . .) Мы рассмотрим вариант (обжаловать решение - BNS) и определимся, что делать", - заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис журналистам в четверг.

По его словам, если решается вопрос о нарушении в сфере конкуренции, то в отношении нарушителей должны применяться одинаковые критерии.

В прошлом году ЕК наказала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai за нарушение конкуренции штрафом почти в 28 млн евро. Компания обжаловала это решение в Европейском суде, однако штраф оплатила.

В свою очередь литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас считает, что завершенное расследование Еврокомиссии о деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе позволит лучше контролировать поведение концерна на европейском газовом рынке.

"Еврокомиссия учла значительную часть представленных Литвой предложений, которые превратили выдвинутые ранее символические обязательства "Газпрома" в инструменты, реально действующие на рынке. Они вынудят "Газпром" соблюдать европейские правила и правила честной конкуренции, применять более гибкие и благоприятные условия поставок газа", - отметил Ж.Вайчюнас.

По его словам, сейчас у ЕК будут конкретные обязательства "Газпрома" по соблюдению порядка контроля, будет создана система контроля цен "Газпрома" и обеспечена возможность менять места доставки газа.

"В течение всего срока действия обязательств - восьми лет - будет осуществляться наблюдение за тем, соблюдает ли "Газпром" обязательства. Если "Газпром" не будет их соблюдать, без всяких дополнительных расследований российская компания будет наказана штрафом", - отметил министр.

По словам Ж.Вайчюнаса, Литва продолжит искать способы компенсации ущерба, который, по мнению властей страны, нанес "Газпром" литовским потребителям.

"Мы не можем списать ущерб в полтора миллиарда евро, который, по нашим оценкам, нанесло злоупотребление "Газпромом" монопольным положением на рынке, по этой причине мы будем искать способы того, чтобы "Газпром" его возместил. Расследование Еврокомиссии и достигнутые соглашения не препятствуют этому", - добавил Ж.Вайчюнас.

По мнению эстонской компании Eesti Gaas, решение еврокомиссии в части цен на газ в ближайшее время не будет иметь особого эффекта, поскольку "Газпром" уже приступил к соблюдению этих условий.

"Газпром" приступил к выполнению этих условий. На сегодняшний день договоры в балтийских странах уже привязаны к рыночным ценам на газовой бирже и формируются во всех странах на одинаковых основаниях. В балтийских странах больше не делают исключений", - сказал BNS член правления Eesti Gaas AS Антс Ноот.

По словам А.Ноота, цены выровнялись и по сравнению с остальными европейскими странами. Если еще несколько лет назад цена газа, продававшегося в Эстонии, была заметно выше поставлявшегося в Центральную Европу газа, то сейчас такой разницы больше нет, сказал член правления Eesti Gaas.

Еврокомиссия сообщила в четверг, что наложит на "Газпром" ряд юридически обязывающих условий по соблюдению правил свободной транспортировки газа по конкурентным ценам на рынке Центральной и Восточной Европы, но не будет штрафовать компанию. Обязательства введены на 8 лет.

"Газпром" выразил удовлетворение решением ЕК.

Проведенное еврокомиссией расследование касалось соблюдения правил конкуренции.

Км вв*

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