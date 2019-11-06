Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 14:51

Вильнюс. 6 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - Власти Литвы к 2024 году планируют существенно нарастить численность личного состава армии и создать новый батальон логистики на западе страны.

Эти данные содержатся в утвержденном в среду правительством проекте закона о принципиальной структуре армии, далее его рассмотрит сейм.

В документе говорится, что общее предельное количество военных в литовской армии в 2024 году должно возрасти с 21 тыс. 290 до 26 тыс. 850 человек.

Также отмечается, что количество профессиональных военных составит от 11 тыс. 400 до 15 тыс. 600 человек. На данный момент в литовской армии служат 10 тыс. 618 профессиональных военных, свидетельствуют последние данные Минобороны Литвы.

Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров и предельное количество военных резерва, призываемых ежегодно на учения.

В документе также предусмотрено, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который будет причислен к бригаде Zemaitija, в которую входят три батальона пехоты и один артиллерии.

Дм др

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