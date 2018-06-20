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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 12:12 20.06.2018 - 12:12

*** Парламентский комитет в среду поддержал поправки, которые бы позволили экс-главе государства избираться

Вильнюс. 20 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Литве могут грозить санкции, если до 26 октября в парламенте не будут приняты поправки, разрешающие экс-президенту Роландасу Паксасу баллотироваться на выборах, заявил завотделом Минюста по представительству в ЕСПЧ Донатас Мураускас.

"До 26 октября комитет министров Совета Европы ждет ощутимых результатов. 26 октября будет важным, поскольку значителен риск того, что в декабре на заседании комитета министров может впервые рассматриваться промежуточная резолюция против Литвы, что уже может означать международные санкции", - сказал Д.Мураускас в среду на заседании парламентского комитета по вопросам права и правопорядка.

Он отметил, что промежуточная резолюция "станет достаточно четкой констатацией того, что государство не выполняет свои международные обязательства, и определенным сигналом как для государств-членов, так и для международных организаций".

Тем временем, в среду парламентский комитет поддержал зарегистрированный вариант поправок, которые открыли бы путь Р.Паксасу баллотироваться и в сейм, и в президенты, отмечает BNS.

Р.Паксас - бывший президент Литвы, лишился этого поста в апреле 2004 года в результате импичмента. Конституционный суд признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил основной закон страны, когда в порядке исключения предоставил своему финансовому спонсору Юрию Борисову гражданство Литвы.

Р.Паксас больше не может баллотироваться на выборах президента и сейма. Конституционный суд Литвы разъяснил, что лицо, отстраненное от обязанностей в порядке импичмента, пожизненно не может исполнять обязанности, требующие конституционной присяги. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, необходимо менять Конституцию.

ЕСПЧ в 2011 году решил, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, который бы отрыли Р.Паксасу путь на выборы, кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

В 2015 году сейм пытался принять поправки к Конституции, которые бы открыли Р.Паксасу путь на выборы, но тогда не хватило голосов в поддержку. Эти поправки позволили бы ему баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

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