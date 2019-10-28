Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 8:49

Вильнюс. 28 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Власти Литвы подготовились к переселению в страну литовцев из Венесуэлы, где уже несколько лет продолжается политический, экономический и гуманитарный кризис.

"Процесс переселения лиц уже начат, и в ближайшее время возможно потребуется оплатить расходы по прибытию переселяемых лиц в Литву", - сообщила агентству BNS представитель главы МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По данным литовских властей, в Венесуэле проживают 187 граждан Литвы. Всего же литовская община в этой стране объединяет около 400 лиц литовского происхождения.

Как сообщила Якилайтене, на данный момент в посольство Литвы в Испании обратились 14 литовцев Венесуэлы по вопросу возможности переселения их и членов их семей в Литву.

Правительство Литвы намерено в этом году выделить из резерва 75 тыс. евро для переселения литовцев из Венесуэлы. Минфин подготовил проект постановления кабмина о выделении средств. Больше всего - 60 тыс. евро - будет выделено МИДу Литвы.

Несколько лет назад Литва уже помогала прибыть в страну литовцам из Восточной Украины, охваченной вооруженным конфликтом в Донбассе.

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