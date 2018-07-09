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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 10:20 09.07.2018 - 10:20

*** Информации о нахождении на борту Ким Чен Ына не поступало

Гонконг. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Самолет Chammae-1, считающийся личным бортом лидера КНДР Ким Чен Ына, в понедельник был замечен во Владивостоке, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Chammae-1 прибыл во Владивосток ранее в понедельник, а затем, спустя три часа, вылетел обратно в Пхеньян.

Уай-Ти-Эн отмечает, что подтверждений тому, мог ли сам Ким Чен Ын быть на борту Chammae-1, нет.

"Нет никаких гарантий, что председатель Ким был на борту прилетавшего Chammae-1. Кажется, что северокорейские официальные лица ездили туда (в Россию - ИФ) для подготовки возможного участия Кима в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года", - заявил собеседник телеканала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян 31 мая передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение от президента России Владимира Путина посетить Россию; одним из возможных поводов для такого визита фигурировал Восточный экономический форум.

Однако, как отмечает Уай-Ти-Эн, ответа от Ким Чен Ына пока не последовало.

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