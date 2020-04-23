Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 11:18

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Пяти из шести британских фирм грозит банкротство, если меры строгой изоляции, введенные из-за коронавируса, затянутся на шесть месяцев, сообщает издание The Independent со ссылкой на опрос, проведенный одной из крупнейших региональных бизнес-групп страны Business West Chambers of Commerce.

"Эти (данные - ИФ) - суровое напоминание о глубине кризиса, об ущербе бизнесу,

который рискует во все возрастающей степени по мере продолжения кризиса", - заявил управляющий директор группы Филипп Смит.

К таким выводам эксперты пришли, опросив представителей 1,1 тыс. фирм любого размера в период со 2 по 17 апреля.

В то же время в 55% фирм заявили, что смогут пережить трехмесячную изоляцию. Однако если она продлилась бы год, то количество фирм, чье руководство предполагает за этот срок избежать банкротства, окажется менее 10%, уточняет The Independent.

Газета напоминает, что ранее опасения по поводу перспектив частого сектора в Великобритании на фоне пандемии коронавируса высказывались уже неоднократно.

В частности, стало известно, что у многих фирм возникли проблемы с получением экстренных гарантированных государством займов у банков. Также другие опросы показали, что 37% фирм для выживания придется урезать расходы на рабочую силу, включая сокращение штатов, рабочего времени и зарплат.

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