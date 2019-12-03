Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:59

Лондон. 3 декабря. ИТНЕРФАКС - В Сирии осталась небольшая группа американских военных для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы ушли с границы с Турцией... У нас осталась там (в Сирии) маленькая группа (военных - ИФ), которая борется c оставшимися боевиками ИГ", - заявил Трамп во вторник на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

Трамп также подчеркнул необходимость контроля над нефтяными месторождениями в Сирии для защиты их от террористов, поскольку именно от продажи нефти ИГ получало основной доход.

1ви ар ав

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