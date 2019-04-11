Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 11:49

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона в четверг арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте полиции.

"Сегодня 11 апреля офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорится в заявлении.

Арест был произведен после того, как власти Эквадора отозвали у Дж.Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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