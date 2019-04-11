Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 11:58

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Лондона в четверг арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте полиции.

"Сегодня 11 апреля офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорится в заявлении.

Арест был произведен после того, как власти Эквадора отозвали у Дж.Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В британской полиции отметили, Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что "произойдет в кратчайшие сроки".

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указано в заявлении полиции.

Эквадорская сторона в свою очередь отмечала, что решила лишить Дж.Ассанжа права на убежище из-за неоднократные нарушения им международных конвенций и дипломатического протокола.

1бф аю

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