Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Новые предложения Лондона по Brexit все еще требуют дальнейшей работы, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто, сославшись на телефонный разговор накануне председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и британского премьера Бориса Джонсона.

"Председатель Юнкер приветствовал прогресс в британском тексте, но он также обратил внимание на то, что остаются проблемы, над которыми Соединенное Королевство должно работать дальше", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК подчеркнула, что должен быть принят во внимание backstop (страховочный план для ирландской границы), который не позволил бы создания жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Речь также о защите единого европейского рынка и места Ирландии на нем. При этом, как сообщалось, цель представленных днем ранее Джонсоном новых предложений как раз заключается в том, чтобы необходимость backstop отпала.

Берто сообщила, что Юнкер в четверг будет разговаривать с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы выразить ему солидарность ЕС. А координатор Евросоюза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье в этот же день проинформирует постпредов 27 стран ЕС о ситуации с Brexit.

На вопрос о том, какими будут дальнейшие шаги ЕС, представитель ЕК ответила: "Мы анализируем текст, а далее посмотрим, какие могут быть проведены дополнительные совещания. Мы выслушаем Соединенное Королевство, мы проявим конструктивный подход, но, действительно, остается немало вопросов".

По ее словам, на эти вопросы надлежит отвечать Великобритании.

"В британской позиции остаются пункты, которые создают проблемы. Предстоит проделать работу, и ее должна проделать Великобритания. Я вам напоминаю, что эта страна выходит из Европейского союза, а не Европейский союз из Соединенного Королевства. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Brexit был упорядоченным, и мы готовы действовать для этого конструктивным образом, но не нам нести ответственность за данную ситуацию", - заявила Берто.

На дополнительные вопросы, касающиеся отношения ЕС к позиции Лондона, пресс-секретарь ответила, что саммит Евросоюза приближается, "каждый день на счету, а каждый Европейский совет готовится заранее".

1ов во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!