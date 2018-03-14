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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:25 14.03.2018 - 14:25

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, заявила в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Мы будем замораживать российские государственные активы, если будем располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании", - сказала она.

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