Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 13:35

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера, говорится в заявлении британского министра по делам Ближнего Востока и Северной Африки Эндрю Мюррисона, опубликованном во вторник.

"Великобритания ясно дала понять, что полеты в Шарм-эль-Шейх должны возобновиться, когда позволит ситуация в области безопасности", - говорится в заявлении Мюррисона.

"Я рад, что сегодня мы можем объявить об отмене нынешних ограничений", - добавил он.

Правительства Великобритании и России ввели запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх из-за низкого уровня обеспечения безопасности в местном аэропорту после крушения российского самолета в результате теракта над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека, находившихся на борту.

1ви ар бп

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