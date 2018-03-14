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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 22:48 14.03.2018 - 22:48

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания "тащит" вопрос об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, так как ее представители понимают, что экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) их доводы не убедят, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Почему представитель Соединенного Королевства тащит этот вопрос в СБ, при этом игнорируя установленные процедуры, которым Лондон в соответствии со своими международными обязательствами обязан следовать, а именно задействовав профильные организации? (...) Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку СБ, потому что понимают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гааге их доводы не убедят", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

"То есть в действительности они боятся настоящего профессионального разговора на эту тему. Все это говорит только о том, что инициаторами руководят совершенно иные мотивы", - отметил он.

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