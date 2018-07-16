Лондон в долгосрочной перспективе рассчитывает на конструктивные отношения с РФ - Мэй

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:55 16.07.2018 - 16:55

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте, что долгосрочная цель Лондона заключается в установлении конструктивных отношений с Москвой, передает телеканал "Скай-ньюс". По словам Т.Мэй, в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к "конструктивным отношениям" с Россией. 1вл ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс