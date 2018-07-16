Лондон в долгосрочной перспективе рассчитывает на конструктивные отношения с РФ - Мэй
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Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте, что долгосрочная цель Лондона заключается в установлении конструктивных отношений с Москвой, передает телеканал "Скай-ньюс".
По словам Т.Мэй, в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к "конструктивным отношениям" с Россией.
Британский премьер, обращаясь к парламентариям, заявила, что нужно четко донести до России, в каких областях Москва должна изменить "свое поведение".
Т.Мэй отметила, что Великобритания поддерживает встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая проходит в Хельсинки в понедельник.
Однако она добавила, что Великобритания продолжит "сдерживать и противодействовать" попыткам России подорвать западные ценности.
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Интерфакс