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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:02 16.07.2018 - 17:02

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте, что долгосрочная цель Лондона заключается в установлении конструктивных отношений с Москвой, передает телеканал "Скай-ньюс".

По словам Т.Мэй, в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к "конструктивным отношениям" с Россией.

Британский премьер, обращаясь к парламентариям, заявила, что нужно четко донести до России, в каких областях Москва должна изменить "свое поведение".

Т.Мэй отметила, что Великобритания поддерживает встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая проходит в Хельсинки в понедельник.

Однако она добавила, что Великобритания продолжит "сдерживать и противодействовать" попыткам России подорвать западные ценности.

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