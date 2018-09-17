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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:20 17.09.2018 - 18:20

Москва/Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявление госминистра Форин Офиса Алана Данкена о намерении Великобритании добиваться ужесточения санкций ЕС против России направлено на полное разрушение российско-британских отношений, сообщили в понедельник в пресс-службе посольства РФ в Британии.

"Подобные заявления идут в русле текущей линии консервативного правительства на полное разрушение ткани российско-британских отношений, дальнейшую изоляцию нашей страны и выставление ее в качестве главной угрозы "основанному на правилах миропорядку", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте посольства РФ в Британии.

Там отметили, что "в условиях "брэкзита" Лондон торопится убедить своих партнеров в необходимости ужесточения санкционного режима против России". "В ход, как водится, идут инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы. Никаких доказательств нашей "вины", несмотря на наши неоднократные обращения, представлено не было. При этом российские предложения о сотрудничестве в борьбе с общими вызовами и угрозами, будь то в киберсфере или области химразоружения, отвергаются без каких-либо внятных объяснений", - подчеркнули в посольстве РФ.

По мнению дипломатов, "такая политика официального Лондона является ущербной и недальновидной. Она не может быть основой для международного общения". "Не говоря уже о том, что односторонние санкции противоречат международному праву, наносят ущерб авторитету самой Великобритании, которая загоняет себя и своих партнёров в тупик. Показательно, что это происходит на фоне декларируемой Лондоном политики "глобальной Британии", призванной демонстрировать открытость всему миру", - говорится в сообщении.

Иб де

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