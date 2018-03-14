Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил в среду телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

(ПОСЛЕДУЕТ)

Ар яч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс