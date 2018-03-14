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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 13:03 14.03.2018 - 13:03

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил в среду телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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