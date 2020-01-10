Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 7:45

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от ЕС, санкционного режима, в рамках которого Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, пишет Financial Times.

Планируется, что Британия объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС. После этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами ЕС.

За объявлением о санкционном механизме в феврале-марте может последовать список конкретных лиц, к которым будут применены ограничительные меры, пишет газета.

По данным источников газеты, под первую волну санкций могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также, не исключено, Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского, которое позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

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