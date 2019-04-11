Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Эквадора Ленин Морено заявил о получении гарантий от Лондона, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа не будет экстрадирован в страну, где его могут пытать или казнить.

"Я попросил в Великобританию гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его могут ожидать пытки или смертная казнь. Британское правительство в письменном уведомлении подтвердило это в соответствии со своими правилами", - говорится в видеообращении президента, опубликованном в четверг на его аккаунте в Twitter.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

1кю аю

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