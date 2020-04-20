Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:35

***В Шотландии Джонсона призвали продлить переходный период

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Великобритания и ЕС с понедельника возобновляют переговоры вокруг отношений после Brexit, которые приостановились в начале марта, сообщает издание Independent.

В марте стороны успели провести только вступительный раунд переговоров, после чего главные переговорщики с обеих сторон - Дэвид Фрост и Мишель Барнье - оказались в изоляции с симптомами коронавируса. Переговорщик от ЕС Барнье сдал положительный анализ на COVID-19.

Новый раунд переговоров пройдет в формате видеоконференции, он продлится всю неделю, отмечает агентство Bloomberg.

Правительство Шотландии на фоне перезапуска переговоров призвало Бориса Джонсона продлить переходный период Brexit на два года.

"Продление переходного периода позволит Великобритании быть как можно ближе к ЕС и даст возможность переосмыслить будущие отношения", - заявил шотландский министр по вопросам конституции, Европы и внешней политики Майкл Рассел.

Если Великобритания не договорится с ЕС о соглашении о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года.

Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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