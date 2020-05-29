Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 20:21

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания и США обратились к СБ ООН с призывом провести обсуждение ситуации, которая складывается вокруг Гонконга, сообщил в пятницу постпред Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Сегодня Соединенное Королевство и США... призвали в СБ ООН высказать серьезное беспокойство в связи с решением в четверг Всекитайского собрания народных представителей дать ход закону о национальной безопасности Гонконга", - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что этот закон урежет свободы Гонконга, которые власти КНР гарантировали соблюдать по международному праву, и высказал надежду на соблюдение Пекином своих обязательств.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании накануне опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности. Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео, размещенном на сайте госдепа, уточнялось, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции