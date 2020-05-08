Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 18:29

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Представители британской и европейской стороны в понедельник возобновят переговоры по вопросу выстраивания отношений между Лондоном и Брюсселем после выхода Великобритании из ЕС.

Согласно сообщениям европейских СМИ, очередной раунд переговоров начнется 11 мая в 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск) и продлится всю неделю.

Переговоры будут проводиться в формате видеоконференции: представлять Брюссель будет главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, Лондон - его британский визави Дэвид Фрост.

Если Великобритания не договорится с ЕС о соглашении о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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