Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 4:43

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕФАКС - Великобритания и Саудовская Аравия присоединились к обвинениям Ирана в атаках на танкеры в Оманском заливе, с которыми ранее выступил госсекретарь США Майк Помпео, сообщают СМИ.

"У нас нет оснований не соглашаться с госсекретарем. Мы с ним согласны", - заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр телеканалу CNN.

Он добавил, что "есть история подобных действий Ирана".

Глава британского МИД Джереми Хант также заявил о солидарности с обвинениями Помпео в адрес Ирана.

В распространенном заявлении Ханта говорится, в частности, что Лондон предупредил Иран о "неразумности" таких действий.

"Это вызывает глубокое беспокойство и происходит в момент, когда ситуация уже достигла огромной напряженности. Я был в контакте с Помпео, и, хотя мы будем трезво и тщательно готовить нашу собственную оценку, в качестве отправной точки мы принимаем на веру оценкам наших американских союзников", - заявил Хант.

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно, и мое послание Ирану заключается в том, что если они были вовлечены, то это глубоко неразумная эскалация, которая представляет реальную опасность для перспектив мира и стабильности в регионе", - отметил он.

Ранее Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Он отметил, что оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

1гк ад

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