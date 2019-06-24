Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 20:17

Лондон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания могла бы рассмотреть возможность присоединения к возможной военной кампании США против Ирана, сообщил глава британского МИД Джереми Хант.

"Мы стоим бок о бок с США - нашим самым сильным союзником, и, конечно, нам следует рассмотреть любые запросы о военной поддержке в зависимости от конкретного случая", - цитирует слова Ханта британское издание "Дейли мейл".

"Мы хотим деэскалации ситуации, но, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены", - добавил Хант, отметив, что "единственное решение для Ирана заключается в том, чтобы он прекратил дестабилизирующую деятельность на Ближнем Востоке".

Издание напоминает, что эти высказывания Ханта прозвучали на фоне визита в Тегеран государственного министра по делам Ближнего Востока при МИД Великобритании Эндрю Мэррисона.

1ар ав

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