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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 17:54 13.03.2018 - 17:54

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: "Если в рамках британского расследования (инцидента со С.Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)".

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