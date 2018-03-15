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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 8:54 15.03.2018 - 08:54

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что любые экономические меры Британии в отношении России до завершения Brexit должны быть согласованы с Евросоюзом.

"Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной, они в период Brexit могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза", - заявил В.Чижов в интервью телеканалу "Евроньюс".

Он добавил, что "это касается и тех мер, которые могут витать в голове британских чиновников в отношении России".

На вопрос об обвинениях в адрес России, которые звучат, по словам журналиста "Евроньюс" в последние годы, В.Чижов отреагировал с сарказмом. "И даже референдум по Brexit тоже Россия организовала... И высадка Вильгельма Завоевателя в 1066 году тоже была Кремлём подстроена..." - парировал он.

Дипломат добавил, что для того, чтобы подобные обвинения реже звучали в адрес России, ей необходимо активно взаимодействовать с международным сообществом в борьбе с терроризмом и преступностью. "Для этого путь очень простой. Это взаимодействие в борьбе с нашими общими врагами - международным терроризмом, транснациональной преступностью", - отметил В.Чижов

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