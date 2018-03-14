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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 21:56 14.03.2018 - 21:56

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания, несмотря на разногласия с РФ, продолжит сотрудничество с Россией в СБ ООН для расследования инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Разумеется, мы будем здесь работать с Россией. Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

12 марта премьер-министр Великобритании Тераза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

кю аю ад

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