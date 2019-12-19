Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 1:51

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Великобритания в четверг призвала Китай начать диалог с гонконгскими протестующими, и уважать обязательства, которые вытекают из китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга под юрисдикцию Китая.

"Гонконг переживает период самых серьезных потрясений с момента передачи власти", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что в соглашении четко указано, что высокая степень автономии Гонконга, прав и свод его населения должны оставаться неизменными в течение 50 лет.

"Обязательства, взятые Китаем, включая право на свободу выражения мнений, независимую судебную систему и верховенство закона, имеют важнейшее значение для процветания и образа жизни Гонконга", - подчеркнул дипломат.

Рааб добавил: "единственный способ гарантировать будущий успех и стабильность Гонконга - это уважать законны и решать проблемы населения Гонконга посредством конструктивного политического диалога".

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Городское правительство призывает население к мирным собраниям, но вместе с тем продолжает жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, серьезно затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.

В то же время, как заявил журналистам накануне главный секретарь гонконгской администрации Мэттью Чун, власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие.

"Работа по прекращению насилия еще не завершена, мы должны продолжать прилагать усилия в этом направлении. В то же время нам необходимо приложить усилия для решения глубоко укоренившихся проблем", - сказал он.

Чиновник выразил "разочарование" в связи с возобновившимися беспорядками и актами вандализма после определенного периода тишины.

В воскресенье полиция была вынуждена после двухнедельного перерыва применить против протестующих слезоточивый газ.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на этой неделе встречалась в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке ее действий.

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