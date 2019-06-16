Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 17:33

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - В Британии не верят, что нападение на нефтяные танкеры в Оманском проливе совершил не Иран, а кто-то другой, заявил в воскресенье в интервью BBC глава МИД страны Джереми Хант.

По его словам, в Лондоне к такому выводу пришли на основании "собственного анализа разведданных".

"Мы используем выражение "практически уверены". Мы не верим, что кто-то еще мог это совершить", - сказал он.

Об уверенности в причастности Ирана к нападению на танкеры также заявили ранее в США и в Саудовской Аравии.

Джереми Хант также заявил, что ситуация создала высокие риски движения к военному конфликту в регионе.

"Это большие риски... Мы призываем всех к деэскалации. После разговора с президентом Трампом я абсолютно убежден, что США хотят, чтобы это завершилось переговорами", - добавил глава МИД Британии.

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