Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 19:20

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Лондоне исключили возможность проведения еще одного референдума о независимости Шотландии, сообщает в среду газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Как мы неоднократно говорили, Шотландия уже провела референдум о независимости в 2014 году и решительно проголосовала за то, чтобы остаться. Обе стороны должны уважать результаты референдума", - заявила канцелярия британского премьера.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что хочет провести второй референдум о независимости Шотландии в случае, если Великобритания покинет ЕС. Н.Стерджен пообещала представить соответствующий законопроект до конца 2019 года и попросила свою партию выступить в поддержку независимости Шотландии.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.

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