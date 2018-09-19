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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 13:52 19.09.2018 - 13:52

Москва/Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании пока оставляют без ответа запросы российской стороны о предоставлении официальной информации по инциденту с отравлением Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга в Сосбери, заявили в среду в посольстве РФ в Лондоне.

"После первых сообщений в британских СМИ о пищевом отравлении упомянутых лиц Посольство с учетом промелькнувшей информации о российском происхождении А.Шапиро оперативно запросило у британской полиции официальные комментарии об этом происшествии и гражданстве пострадавших. К сожалению, до сих пор официального ответа мы не получили", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии, размещенном на ее официальном сайте.

"Рассматриваем это как нежелание британских правоохранительных органов сотрудничать с Посольством, которое мы наблюдаем и в ряде других резонансных дел", - отметили в посольстве РФ.

В комментарии отмечается, что российской стороне "трудно судить о случившемся и о том, насколько вся публикуемая в британской прессе информация на этот счет достоверна".

"Исходим из того, что у британской полиции есть все возможности провести всестороннее расследование, быстро разобраться в этой истории. Будем надеяться, что результаты будут представлены общественности, и дело не ограничится уже привычными утечками в СМИ", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что модель Анна Шапиро была госпитализирована вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в британском городе Солсбери. Этот инцидент она назвала покушением со стороны российских спецслужб.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать новый эпизод отравления двух граждан в Солсбери. "Никак", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать обвинение в адрес России пострадавшей от отравления бывшей гражданки РФ.

Он отметил, что в дальнейшем нет смысла комментировать подобные сообщения. "Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна", - сказал Д.Песков.

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