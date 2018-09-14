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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:18 14.09.2018 - 17:18

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Лондон до сих пор не представил никаких доказательств причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к событиям в Солсбери, поэтому говорить о совершении ими преступления нельзя.

"Нам никаких фактов (причастности Петрова и Боширова к отравлению семьи Скрипалей) не предъявляется, кроме записи с камеры видеонаблюдения", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в пятницу в Берлине.

По его словам, предложение Москвы по задействованию механизмов оказания международно-правовой помощи по уголовным делам остается в силе. "Если на эти предложения нет отклика, у нас нет никаких оснований полагать, что есть какие-то преступления, о которых говорят эти леди и джентльмены", - заключил С.Лавров.

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