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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 11:23 13.09.2018 - 11:23

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Если Брюсселю и Лондону не удастся договориться об условиях Brexit, Великобритания не станет "платить за выход" из ЕС, заявил в четверг британский министр по делам Brexit Доминик Рааб.

"Правительство не будет оплачивать условия финансового урегулирования. Без полноценного соглашения не будет никакого соглашения", - заявил он газете "Дейли телеграф". Ожидается, что он сообщит это главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье, с которым у него позднее в четверг запланированы переговоры.

Д.Рааб отметил, что от европейских партнеров потребуется проявить "такие же амбиции и прагматизм" в переговорах, как это делает Соединенное Королевство.

"Если этого не произойдет, Великобритания будет справляться с вызовами, которые принесет отсутствие соглашения", - сказал он, подчеркнув, что у Лондонна не будет проблем с поставками продуктов питания и медикаментов даже в случае неудачи на переговорах с Брюсселем.

Помимо этого, в интервью радиослужбе Би-би-си Д.Рааб заявил, что британский бизнес и политики, по его мнению, пользуется неопределенностью в связи с ситуацией Brexit как оправданием вместо того, чтобы взять на себя ответственность за низкие результаты.

"Все, что я хочу сказать, это то, что для бизнеса и политиков гораздо проще винить во всем Brexit, чем взять на себя ответственность за урегулирование ситуации", - заявил он, комментируя падение прибыли компании John Lewis за первое полугодие 2018 года.

Ожидается, что в четверг Лондон опубликует очередные рекомендации для британских подданных на случай, если сторонам не удастся достигнуть соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Накануне Т.Мэй заявила членам парламента, что, несмотря на то, что Британия ранее согласилась заплатить 39 млрд фунтов стерлингов, "без соглашения позиция изменится".

Ранее британский премьер заявляла о том, что Британия будет "уважать взятые на себя обязательства" в ЕС, и что "ни одна европейская страна не должна бояться, что ей придется заплатить больше или получить меньше" из-за Brexit.

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