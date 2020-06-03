Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 9:09

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава британского МИД Доминик Рааб обсудил с коллегами по Five Eyes (разведывательный альянс в составе США, а также стран британского содружества - Австралии, Канады, Новой Зеландии) ситуацию в Гонконге и предложил им быть готовыми к приему жителей этого специального административного района КНР в случае, если планы Пекина распространить на этот район китайского законодательства спровоцирует их исход.

"Я поднял этот вопрос во время общения в рамках Five Eyes - возможность разделить между всеми нами это бремя в случае массового исхода из Гонконга", - сообщил Рааб, выступая в парламенте.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Лондон не отстранится от жителей Гонконга, которые беспокоятся в связи с попытками Пекина распространить на этот город законодательства КНР.

"Многие жители Гонконга опасаются за их стиль жизни, который Китай обещал сохранить. Если Китай продолжит подпитывать их страхи, мы уважим наши обязательства и обеспечим альтернативы", - заявил Джонсон.

Гонконг - бывшая колония Великобритании, переданная КНР на правах специального административного региона в 1997 году. В Объединенной китайско-британской декларации утверждается экономическая и административная преемственность при передаче суверенитета Гонконга, что в частности касается законов и системы управления, наследованных с колониальных времен.

Около 350 тыс. жителей Гонконга в настоящее время имеют британские заморские паспорта, которые в частности позволяют находиться на территории Великобритании без визы на срок до шести месяцев. Подать документы на получение такого паспорта могут еще 2,5 млн человек.

По словам Джонсона, держателям таких паспортов, которые обратятся за их продлением, могут быть предоставлены дополнительные права в сфере иммиграции, в том числе право на работу, что открывает путь к получению британского подданства.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

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