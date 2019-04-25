Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 15:07

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании считают неприемлемым решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в распространенном в четверг заявлении британского МИД.

"Это очередной шаг в рамках поведенческой модели России, цель которой - создавать угрозы безопасности и суверенитету Украины, а также подорвать ее территориальную целостность", - отмечается в документе.

"Российские власти пытаются оправдать этот шаг, ссылаясь на соображения гуманитарного характера. Пока что сообщества, которые они (Россия - ИФ), согласно их утверждениям, поддерживают, страдают от последствий конфликта, начатого Россией и ее ставленниками и поддерживаемого ими", - также говорится в заявлении.

Ранее это решение российских властей также осудили ФРГ, Франция и Евросоюз в целом.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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