Этот контент был опубликован 22 ноября 2019 г. 18:56

***В Маврикии назвали Великобританию незаконным колониальным оккупантом

Лондон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Великобритания не стала передавать Маврикию стратегически важный архипелаг Чагос, расположенный в Индийском океане, проигнорировав прозвучавшие в ООН призывы, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Отмечается, что в соответствии с принятой Генассамблеей ООН в мае этого года резолюцией Лондон должен был до пятницы "вывести свою колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти этого не сделали.

В МИД Великобритании заявили, что не признают притязания Маврикия на этот архипелаг и отдавать эту территорию не собираются.

После истечения срока, данного на то, чтобы Лондон передал острова, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что теперь Великобритания является "незаконным колониальным оккупантом".

Ранее Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.

После этого, в мае этого года, Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над архипелагом Чагос Маврикию. Документ призывал Лондон в течение шести месяцев "вывести свою колониальную администрацию" с островов.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом, британские власти выселили коренное местное население. Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

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