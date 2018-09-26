Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 21:35 26.09.2018 - 21:35

Москва/Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российское посольство в Лондоне получило ответ МВД Великобритании, в котором содержится отказ удовлетворить запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту посягательства на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

"В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт "b" статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Согласно этому пункту, "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public - основы правопорядка) или другим существенно важным интересам". В письме особо отмечено, что решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне", - сообщает посольство РФ на своем сайте.

В пресс-релизе говорится, что "в практическом плане речь идет об отказе Великобритании поделиться с российским следствием какими-либо сведениями и доказательствами, полученными британской полицией в ходе расследования инцидента в Солсбери". "Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля", - считает посольство РФ.

Как отмечается в его пресс-релизе, "тем самым британская сторона подтвердила, что развернутая ею кампания вокруг отравления С. и Ю. Скрипалей преследовала исключительно политические и пропагандистские цели".

"Отказ в удовлетворении запросов Генпрокуратуры России стал очередным нарушением международно-правовых обязательств Великобритании", - заявляет посольство.

В начале марта 2018 г. в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

ан

Neuer Inhalt Horizontal Line