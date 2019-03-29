Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 20:47

*** Британское оборонное ведомство распространило фотографии сопровождения истребителями Королевских ВВС бомбардировщиков ВКС РФ над Северным морем

Лондон. 29 марта. ИНТЕФАКС - Оборонное ведомство Великобритании официально подтвердило, что в пятницу истребители "Тайфун" дежурных сил Королевских ВВС вылетали с авиабазы Лоссимут в Шотландии на сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по натовской классификации - "Блэкджек"), приблизившихся к британскому воздушному пространству в районе Северного моря.

"Королевские ВВС совместно с союзниками по НАТО отслеживали российские самолеты на различных этапах их полета в международном воздушном пространстве перед тем, как осуществить их "перехват" над Северным морем. Наши истребители сопровождали их в зоне британских интересов и проследили за тем, чтобы они не заходили в воздушное пространство Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании также распространило фотографии сопровождения британскими истребителями самолетов ВКС России.

"Наши отважные пилоты Королевских ВВС еще раз продемонстрировали, что мы готовы отреагировать на любую угрозу Великобритании, - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон, отметив, что Британия вместе с союзниками по НАТО должна сохранять бдительность на фоне российской военной активности.

Британское оборонное ведомство также указало, что Королевские ВВС регулярно выявляют, перехватывают и сопровождают российские самолеты, которые совершают полеты в международном воздушном пространстве в непосредственной близости от зоны интересов Великобритании, и в этой связи находятся в постоянной готовности.

Как сообщалось, в пятницу пара российских стратегических бомбардировщиков совершила полет над международными водами Норвежского и Северного морей. На юге Северного моря они совершили разворот и легли курсом на север, проводя полет на расстоянии 95 км от побережья Англии и находясь над международными водами.

Первоначально предполагалось, что в полете были задействованы бомбардировщики ВКС РФ Ту-95, однако в последующем британское оборонное ведомство уточнило, что это были российские Ту-160.

Во время полета российских стратегических бомбардировщиков в небе над югом Норвегии и севером Франции также курсировали экстренно поднятые в воздух самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые наблюдали за обстановкой в воздушном пространстве в регионе.

Тем временем, на севере Шотландии был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Как сообщалось, 14-15 марта на авиабазу Фэрфорд в Англии с континентальной части США были переброшены сразу шесть американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности действия и авиабомбы. С тех пор они уже провели серию полетов вблизи западных границ России.

1нв бм

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