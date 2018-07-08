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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 22:33 08.07.2018 - 22:33

Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Британская сторона на данном этапе не планирует введение дополнительных ограничительных мер против России в связи с инцидентом в городе Эймсбери, где два человека пострадали от нервно-паралитического вещества, заявил в воскресенье глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

По сообщению газеты "Индепендент", министр отметил, что "в настоящее время таких планов нет".

Он подчеркнул, что следователям еще предстоит тщательно изучить события в Эймсбери. "Мы знаем, что в марте это сделала Россия. Мы знаем, что это был варварский и бесчеловечный поступок российского государства. А в данном конкретном случае (в Эймсбери - ИФ) нам нужно узнать больше и дать полиции сделать свою работу", - сказал С.Джавид.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что в ранее июле в Эймсбери двое британцев, ныне проходящих лечение, также отравились "Новичком". Но пока что в полиции не спешат с выводами, есть ли взаимосвязь между этими двумя случаями.

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