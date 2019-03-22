Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - 27 государств ЕС в процессе переговоров по Brexit с самого начала оставались едиными, что позволило разработать общую позицию, заявил в Брюсселе в ночь на пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Очень ясным образом мы предложили варианты и дали ответ премьер-министру Терезе Мэй, но с нашими ограничениями и на наших условиях", - сказал французский президент после завершения на саммите ЕС дискуссии европейских лидеров по Brexit в связи с просьбой Лондона рассмотреть вопрос о продлении сроков выхода Великобритании из Европейского союза.

Он пояснил, что Евросоюз должен был дать ответ на голосование британского народа за выход из Евросоюза. Во-вторых, это было необходимо сделать упорядоченным образом. И, в-третьих, нужно было устранить неопределенность на основании ясных правил.

Э.Макрон сообщил, что Европейский совет подтвердил свое согласие одобрить так называемое Страсбургское соглашение (о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией) между премьер-министром Т.Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также подтвердил, что "ни при каких условиях не будет новых переговоров по соглашению о выходе", что является "чрезвычайно важным элементом".

Президент отметил, что Евросовет дал Лондону две даты - 12 апреля и 22 мая. "Если в ближайшие дни или ближайшие недели британский парламент не придет к согласию, тогда ответственным лицам надлежит вернуться к 27 государствам-членам, чтобы сделать дополнительные предложения, и мы отодвинули дату 29 марта до 12 апреля. Потому что это крайняя дата, после которой британцы в любом случае уже больше не смогут организовать европейские выборы", - объяснил Э.Макрон.

"И если будет положительное голосование, мы решили установить крайнюю дату 22 мая, чтобы ни в каком случае не иметь ни двусмысленности, ни риска относительно европейских выборов, которые организуются между 23 и 26 мая", - продолжил президент Франции.

"Мы дали ответ на просьбу Великобритании. Но этот ответ защищает наши интересы и позволяет Европейскому союзу продолжать функционировать", - отметил Э.Макрон.

Он добавил, что сегодня у Европейского союза "не все карты на руках, потому что все зависит от британского голосования". Европейский союз, сказал Э.Макрон, "явным образом противостоит британскому политическому кризису".

"Британские политики не в состоянии реализовать то, о чем просил народ. Народ проголосовал за Brexit , а мы сегодня имеем ситуацию, когда британский парламент говорит нам, что не будет голосовать за соглашение, переговоры по которому велись два года, и голосует против выхода "без сделки", - сказал президент.

Чтобы не быть заблокированными этим британским кризисом, члены Европейского совета дали Лондону две контрольных даты.

Э.Макрон также пояснил, что стремился обязательно избежать внеочередного саммита по Brexit на следующей неделе, который стал бы "саммитом кризиса в плохих условиях после, возможно, еще одного британского отрицательного голосования и до даты 29 марта".

"Мы ясным образом ответили на эту ситуацию, поставив британцев перед ответственностью и сказав им, в сущности: "У вас есть выбор проголосовать и прояснить вашу позицию до 12 апреля. После 12 апреля, если вы решили не организовывать выборы, вы больше не сможете находиться здесь после европейских выборов", - сказал французский президент.

"Ответственность теперь лежит на британской стороне. Я думаю, что это большое достижение сегодняшнего дня. А, кроме того, мы подтвердили, что наши европейские выборы пройдут в ясных условиях", - подчеркнул Э.Макрон.

1ов тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!