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Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские власти после завершения процедуры Brexit будут принимать обладающих высокой квалификацией иммигрантов, не отдавая при этом предпочтение каким-либо странам, сообщает во вторник телеканал "Скай ньюс".

"Будет построена система, базирующаяся на квалификации, а не на том, из какой именно страны люди прибыли. Это будет система, которая охватывает весь земной шар и привлекает людей с теми профессиональными навыками, которые нам необходимы", - приводит телеканал слова Т.Мэй.

По словам британского премьера, одновременно с этим власти страны будут предоставлять британцам возможность повысить свою квалификацию, чтобы в будущем они могли найти подходящую работу.

Ожидается, что планы британского правительства по регулированию иммиграции после Brexit, будут обнародованы этой осенью.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

1тэ аю ки

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Интерфакс