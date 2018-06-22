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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 20:42 22.06.2018 - 20:42

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Лондон призывает Москву к конструктивному сотрудничеству с ОЗХО по инциденту с применением отравляющих веществ в Думе (пригород Дамаска), а не подрывать деятельность организации, заявили в пятницу в МИД Великобритании.

"Мы надеемся, что Россия будет конструктивно сотрудничать с ОЗХО в расследовании атаки на город Дума, вместо того, чтобы мешать и подрывать деятельность организации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, "значительное количество данных также подтверждает, что сирийский режим несет ответственность за химические атаки на город Дума и в ближайшее время будет опубликован независимый отчет ОЗХО".

"Россия имеет право предоставить для независимого анализа ОЗХО любую имеющую отношение к делу информацию и доказательства", - подчеркнули в МИД Великобритании.

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