Лондон призывает РФ не подрывать усилия ОЗХО в связи с химинцидентом в пригороде Дамаска - МИД Великобритании
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Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Лондон призывает Москву к конструктивному сотрудничеству с ОЗХО по инциденту с применением отравляющих веществ в Думе (пригород Дамаска), а не подрывать деятельность организации, заявили в пятницу в МИД Великобритании.
"Мы надеемся, что Россия будет конструктивно сотрудничать с ОЗХО в расследовании атаки на город Дума, вместо того, чтобы мешать и подрывать деятельность организации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте британского внешнеполитического ведомства.
В сообщении отмечается, "значительное количество данных также подтверждает, что сирийский режим несет ответственность за химические атаки на город Дума и в ближайшее время будет опубликован независимый отчет ОЗХО".
"Россия имеет право предоставить для независимого анализа ОЗХО любую имеющую отношение к делу информацию и доказательства", - подчеркнули в МИД Великобритании.
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Интерфакс