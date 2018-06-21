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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:13 21.06.2018 - 18:13

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что британские власти солидарны с подходом НАТО в отношении России, который совмещает в себе сдерживание и диалог.

"Мы остаемся приверженными подходу НАТО: сдерживание и оборона, подкрепляемые периодическим и предметным диалогом", - сказала она на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом она обвинила Россию во "враждебном поведении", упомянув кибератаки, дезинформацию, "политические диверсии" и наращивание военного потенциала.

"Мы продолжим быть на переднем крае противодействия враждебной деятельности России и злоупотреблениям в отношении международной системы, основанной на законах", - сказала премьер.

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