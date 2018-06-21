Лондон разделяет политику НАТО в отношении РФ - Мэй
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Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что британские власти солидарны с подходом НАТО в отношении России, который совмещает в себе сдерживание и диалог.
"Мы остаемся приверженными подходу НАТО: сдерживание и оборона, подкрепляемые периодическим и предметным диалогом", - сказала она на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
При этом она обвинила Россию во "враждебном поведении", упомянув кибератаки, дезинформацию, "политические диверсии" и наращивание военного потенциала.
"Мы продолжим быть на переднем крае противодействия враждебной деятельности России и злоупотреблениям в отношении международной системы, основанной на законах", - сказала премьер.
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Интерфакс